Правительство Бельгии утвердило решение о запрете реэкспорта российского СПГ

Правительство Бельгии приняло законопроект о запрете реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты королевства.
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Таким образом, Бельгия приводит свое законодательство в соответствие с 14-м пакетом санкций против России, который был принят в июне 2024 года и включает запрет на реэкспорт российского СПГ через территорию ЕС с марта 2025 года.
"Правительство согласовало проект королевского указа, определяет обязательства и механизмы контроля для выполнения запретов в рамках постановления Совета ЕС 2024/1745 (14-й пакет санкций - ред.)", - говорится в сообщении правительства.
В соответствии с санкционными требованиями правительство Бельгии запрещает перегрузку и оказание любых технических и финансовых услуг для реэкспорта СПГ.
Теперь это решение должен утвердить Госсовет королевства.