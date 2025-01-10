Правительство Бельгии утвердило решение о запрете реэкспорта российского СПГ

Правительство Бельгии приняло законопроект о запрете реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты королевства.

Правительство Бельгии приняло законопроект о запрете реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты королевства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом, Бельгия приводит свое законодательство в соответствие с 14-м пакетом санкций против России, который был принят в июне 2024 года и включает запрет на реэкспорт российского СПГ через территорию ЕС с марта 2025 года.

"Правительство согласовало проект королевского указа, определяет обязательства и механизмы контроля для выполнения запретов в рамках постановления Совета ЕС 2024/1745 (14-й пакет санкций - ред.)", - говорится в сообщении правительства.

В соответствии с санкционными требованиями правительство Бельгии запрещает перегрузку и оказание любых технических и финансовых услуг для реэкспорта СПГ.

Теперь это решение должен утвердить Госсовет королевства.