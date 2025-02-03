Правительство Беларуси ушло в отставку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Белта".
"Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал (премьер-министр) Роман Головченко", - говорится в сообщении.
Правительство, согласно Конституции республики, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Выборы президента Беларуси прошли 26 января. По данным ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко.
Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Беларуси с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.