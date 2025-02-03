О нас

Правительство Беларуси сложило полномочия

Правительство Беларуси сложило полномочия Правительство Беларуси ушло в отставку.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 14:34
Правительство Беларуси сложило полномочия

Правительство Беларуси ушло в отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Белта".

"Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал (премьер-министр) Роман Головченко", - говорится в сообщении.

Правительство, согласно Конституции республики, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Выборы президента Беларуси прошли 26 января. По данным ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко.

Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Беларуси с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

КНДР возобновляет туры для иностранных туристов в день рождения Ким Чен Ира
КНДР возобновляет туры для иностранных туристов в день рождения Ким Чен Ира
3 февраля 2025 г. 14:17
В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID
В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID
3 февраля 2025 г. 14:11
Литва и Латвия задумались о строительстве нового энергокабеля с Германией
Литва и Латвия задумались о строительстве нового энергокабеля с Германией
3 февраля 2025 г. 14:08
Президент Сирии посетит Турцию 4 февраля
Президент Сирии посетит Турцию 4 февраля
3 февраля 2025 г. 13:27
На острове Санторини после землетрясения закрыли школы
На острове Санторини после землетрясения закрыли школы
3 февраля 2025 г. 13:24
Каллас: ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд и должен помогать еще больше
Каллас: ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд и должен помогать еще больше
3 февраля 2025 г. 13:02
Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии
Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии
3 февраля 2025 г. 11:58
На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек
На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек
3 февраля 2025 г. 11:42
Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID
Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID
3 февраля 2025 г. 11:07
Провинции Канады вводят запреты на алкоголь из США в ответ на пошлины Трампа
Провинции Канады вводят запреты на алкоголь из США в ответ на пошлины Трампа
3 февраля 2025 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi