Правительство Беларуси сложило полномочия

Правительство Беларуси ушло в отставку.

Правительство Беларуси ушло в отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Белта".

"Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал (премьер-министр) Роман Головченко", - говорится в сообщении.

Правительство, согласно Конституции республики, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Выборы президента Беларуси прошли 26 января. По данным ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко.

Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Беларуси с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.