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Правительство Австрии запретило посольству РФ в Вене участвовать в мероприятиях

Правительство Австрии запретило посольству РФ в Вене участвовать в мероприятиях Правительство Австрии запретило посольству России в Вене участвовать в официальных мероприятиях.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 11:18
Правительство Австрии запретило посольству РФ в Вене участвовать в мероприятиях

Правительство Австрии запретило посольству России в Вене участвовать в официальных мероприятиях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Австрийское правительство закрыло для нас возможность полноценного участия в любых официальных мероприятиях. Мы по-прежнему активно используем механизмы доведения российской позиции по принципиальным вопросам по дипломатическим каналам, при необходимости предпринимаем демарши в различных форматах. Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал посол.

По его словам, у посольства РФ сохраняются контакты с австрийскими властями, но носят они скорее формальный характер.

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Версия на английском языке Austrian gov't bans Russian Embassy in Vienna from participating in events

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