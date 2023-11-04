Правительство Австрии запретило посольству РФ в Вене участвовать в мероприятиях

Правительство Австрии запретило посольству России в Вене участвовать в официальных мероприятиях.

Правительство Австрии запретило посольству России в Вене участвовать в официальных мероприятиях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Австрийское правительство закрыло для нас возможность полноценного участия в любых официальных мероприятиях. Мы по-прежнему активно используем механизмы доведения российской позиции по принципиальным вопросам по дипломатическим каналам, при необходимости предпринимаем демарши в различных форматах. Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал посол.

По его словам, у посольства РФ сохраняются контакты с австрийскими властями, но носят они скорее формальный характер.