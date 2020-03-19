Правительство Австралии введет полный запрет на въезд в страну 20 марта

Правительство Австралии намерено полностью запретить въезд в страну для всех иностранных граждан из-за распространения коронавируса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил премьер-министр Скотт Моррисон в ходе брифинга в Канберре, запрет будет принят кабинетом министров этим вечером и вступит в силу 20 марта в 21:00 по местному времени.

Премьер-министр отметил, что "около 80% всех случаев заболевания, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения вирусом за границей", либо - результатом контактов с теми, кто заразился вне Австралии. "Подавляющая часть случаев заболевания в Австралии была импортирована. Меры, которые мы приняли, очевидно, повлияли на это, и это (запрет въезда в Австралию) - еще одна мера", - подчеркнул Моррисон.

В Австралии зарегистрировано порядка 600 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число зараженных - 307 человек - зарегистрированы в Сиднее.

Около 2 тыс. пациентов по всей стране ожидают результатов анализа на наличие вируса. Диагноз первого пациента был подтвержден в Мельбурне 25 января. К настоящему моменту 25 человек выздоровели, шестеро - умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.