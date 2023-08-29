Австралия направит 493 млн долларов на покупку системы управления воздушным боем

Правительство Австралии направит более 490 млн долларов на покупку системы управления воздушным боем у компании Lockheed Martin Australia.

Правительство Австралии направит более 490 млн долларов на покупку системы управления воздушным боем у компании Lockheed Martin Australia.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

"Правительство Австралии направит 765 млн австралийских долларов (493,3 млн долларов) на закупку объединенной системы управления воздушными боями у компании Lockheed Martin Australia, которая была выбрана стратегическим партнером проекта по созданию многоуровневой интегрированной системы ПВО и ПРО", - указал Марлз в заявлении, распространенном Минобороны. Он также отметил, что направленное правительством финансирование является частью "многомиллиардной программы по укреплению военного потенциала страны".

Министр подчеркнул, что новая "объединенная система управления воздушным боем позволит существенно нарастить возможности противовоздушной и противоракетной обороны ВС Австралии". "Она также обеспечит большую осведомленность о современных воздушных и ракетных угрозах и повысит оперативную совместимость с международными партнерами", - сказал он.

Планируется, что в рамках укрепления военного потенциала Австралии также будет существенно модернизирована система ПВО наземного базирования, которая позднее также станет частью "многоуровневой интегрированной системы противовоздушной обороны".

"Система управления воздушными боями и наземная система ПВО обеспечат в будущем эффективную защиту суверенитета и безопасности Австралии, а также послужат средствами укрепления стабильности в регионе", - заявил Марлз.