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Правительство Аргентины собирается уволить еще 50 тыс. госслужащих

Правительство Аргентины собирается уволить еще 50 тыс. госслужащих Правительство Аргентины сократит количество работников госсектора еще на 50 тыс.
Другие страны
6 июня 2024 г. 05:09
Правительство Аргентины собирается уволить еще 50 тыс. госслужащих

Правительство Аргентины сократит количество работников госсектора еще на 50 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент страны Хавьер Милей.

"Все структуры государства сократилась вдвое. У этого была своя цена, потому что, конечно, мы увольняли людей. В общей сложности мы сократим 75 тыс. человек, 25 тыс. - уже уволено", - сказал он, выступая на Латиноамериканском экономическом форуме.

Милей признал, что проводимые им реформы ударили по уязвимым слоям населения и среднему классу.

"Мы знали, что наша программа вызовет социальную напряженность и приведет к падению экономической активности", - сказал он. В то же время Милей выразил уверенность, что принятые меры поддержки помогли сдержать недовольство граждан.

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