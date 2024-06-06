Правительство Аргентины собирается уволить еще 50 тыс. госслужащих

Правительство Аргентины сократит количество работников госсектора еще на 50 тыс.
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"Все структуры государства сократилась вдвое. У этого была своя цена, потому что, конечно, мы увольняли людей. В общей сложности мы сократим 75 тыс. человек, 25 тыс. - уже уволено", - сказал он, выступая на Латиноамериканском экономическом форуме.
Милей признал, что проводимые им реформы ударили по уязвимым слоям населения и среднему классу.
"Мы знали, что наша программа вызовет социальную напряженность и приведет к падению экономической активности", - сказал он. В то же время Милей выразил уверенность, что принятые меры поддержки помогли сдержать недовольство граждан.