Правительство Аргентины прогнозирует падение ВВП на 3,5% по итогам 2024 года

Правительство Аргентины прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны по итогам 2024 года упадет на 3,5%, инфляция составит менее 130% в годовом выражении.

Правительство Аргентины прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны по итогам 2024 года упадет на 3,5%, инфляция составит менее 130% в годовом выражении.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на доклад, который был направлен исполнительной властью в парламент в рамках подготовки бюджета на 2025 год.

По оценкам властей, уровень потребления по итогам года упадет на 6,6%, инвестиции - на 17,2%, импорт - на 17,7%. В то же время правительство ожидает рост экспорта на 20,9%. Официальный курс доллара поднимется до 1 016 песо, сегодня он составляет 954,1 песо.