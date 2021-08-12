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Правительство Афганистана предложило талибам участие в управлении страной

Правительство Афганистана предложило талибам участие в управлении страной Правительство Афганистана предложило Талибану участие в управлении страной до тех пор, пока рост насилия не прекратится.
Другие страны
12 августа 2021 г. 15:02

Правительство Афганистана предложило "Талибану" участие в управлении страной до тех пор, пока рост насилия не прекратится.

Как передает Report, об этом пишет Al-Jassera со ссылкой на источники в правительстве Афганистана.

Отмечается, что талибы взяли под свой контроль столицу провинции Газни город Газни, который располагается примерно в 130 км к юго-западу от столицы Кабула.

Таким образом, Газни становится 10-й столицей провинции, захваченной за последние дни.

Бои продолжаются в одном из крупнейших городов Афганистана в столице провинции Гильменд Лашкаргахе.

Районное управление полиции Лашкаргаха было захвачено боевиками, некоторые полицейские сдались боевикам, а другие отступили в офис губернатора, все еще удерживаемый правительственными войсками.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

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