Правительственные учреждения США подверглись кибератаке

Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома.

Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) "оказывает поддержку нескольким федеральным агентствам, которые столкнулись со взломом", заявил Эрик Гольдштейн, исполнительный помощник директора агентства.

На данный момент неизвестно, кто стоял за взломом и какие именно учреждения пострадали.

По информации CNN, это не первый подобный случай. Крупномасштабная хакерская атака началась две недели назад, за это время под удар попали некоторые университеты и правительственные организации США.