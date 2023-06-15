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Правительственные учреждения США подверглись кибератаке

Правительственные учреждения США подверглись кибератаке Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома.
Другие страны
15 июня 2023 г. 22:54
Правительственные учреждения США подверглись кибератаке

Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) "оказывает поддержку нескольким федеральным агентствам, которые столкнулись со взломом", заявил Эрик Гольдштейн, исполнительный помощник директора агентства.

На данный момент неизвестно, кто стоял за взломом и какие именно учреждения пострадали.

По информации CNN, это не первый подобный случай. Крупномасштабная хакерская атака началась две недели назад, за это время под удар попали некоторые университеты и правительственные организации США.

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