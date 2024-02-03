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Правительственные силы убили на севере Эфиопии свыше 50 человек

Правительственные силы убили на севере Эфиопии свыше 50 человек Более 50 жителей расположенного на севере Эфиопии города Мерави (штат Амхара) убиты на текущей неделе правительственными силами.
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3 февраля 2024 г. 20:20
Правительственные силы убили на севере Эфиопии свыше 50 человек

Более 50 жителей расположенного на севере Эфиопии города Мерави (штат Амхара) убиты на текущей неделе правительственными силами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных ополченцев.

Убийства горожан произошли после боя между федеральными войсками и ополченцами Амхары. Подтверждения произошедшего из официальных или независимых источников нет.

Вооруженные столкновения начались в штате летом 2023 года после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Накануне парламент Эфиопии продлил на четыре месяца действие чрезвычайного положения в штате Амхара.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiyada hökumət qüvvələri 50-dən çox sakini öldürüb

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