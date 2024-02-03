Правительственные силы убили на севере Эфиопии свыше 50 человек

Более 50 жителей расположенного на севере Эфиопии города Мерави (штат Амхара) убиты на текущей неделе правительственными силами.
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Убийства горожан произошли после боя между федеральными войсками и ополченцами Амхары. Подтверждения произошедшего из официальных или независимых источников нет.
Вооруженные столкновения начались в штате летом 2023 года после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Накануне парламент Эфиопии продлил на четыре месяца действие чрезвычайного положения в штате Амхара.