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Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков

Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков Силы обороны и безопасности Нигера уничтожили на западе страны несколько десятков террористов, которые пытались атаковать два населенных пункта.
Другие страны
26 августа 2023 г. 16:33
Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков

Силы обороны и безопасности Нигера уничтожили на западе страны несколько десятков террористов, которые пытались атаковать два населенных пункта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Нигера.

"Террористы готовили нападение на поселки Банибангу и Абала, расположенные в районе Тиллабери, - цитирует министерство Нигерское агентство печати. - Силы террористов разгромлены, ликвидированы несколько десятков боевиков. Среди убитых - полевые командиры террористических групп". По словам Минобороны, захвачены и уничтожены более 200 мотоциклов, на которых передвигались боевики, а также пять автомобилей.

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