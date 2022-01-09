Правительственные силы Йемена выбили хуситов из 3 районов страны

Армия Йемена заявила об установлении контроля над тремя районами провинции Аль-Байда в центральной части страны.

Армия Йемена заявила об установлении контроля над тремя районами провинции Аль-Байда в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по данным штаба правительственных сил, отряды повстанцев из движения "Ансаруллах" не выдержали натиска армии, поддерживаемой Арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

По контроль признанных властей Йемена перешел и стратегически важный район Нуман провинции Аль-Байда.

В движении "Ансаруллах", контролирующей значительную часть запада страны, пока не прокомментировали сообщение.

Хуситы 23 сентября 2021 года объявили о захвате всей провинции Аль-Байда.