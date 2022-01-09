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Правительственные силы Йемена выбили хуситов из 3 районов страны

Правительственные силы Йемена выбили хуситов из 3 районов страны Армия Йемена заявила об установлении контроля над тремя районами провинции Аль-Байда в центральной части страны.
Другие страны
9 января 2022 г. 04:41
Правительственные силы Йемена выбили хуситов из 3 районов страны

Армия Йемена заявила об установлении контроля над тремя районами провинции Аль-Байда в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по данным штаба правительственных сил, отряды повстанцев из движения "Ансаруллах" не выдержали натиска армии, поддерживаемой Арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

По контроль признанных властей Йемена перешел и стратегически важный район Нуман провинции Аль-Байда.

В движении "Ансаруллах", контролирующей значительную часть запада страны, пока не прокомментировали сообщение.

Хуситы 23 сентября 2021 года объявили о захвате всей провинции Аль-Байда.

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