Правительственный комплекс в Гонконге возобновил работу после протестов

Правительственный комплекс в Гонконге во вторник утром возобновил свою работу после того, как утихли протесты в центре города.

Об этом сообщили в департаменте информации этого специального административного района Китая, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время дороги, прилегающие к правительственным зданиям в районе Адмиралти, разблокированы. Особых скоплений демонстрантов там не наблюдается. В понедельник несколько сотен студентов собрались на акцию протеста в близлежащем сквере, однако вели себя мирно.

Работа комплекса правительства оказалась парализованной с минувшей среды, когда стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Свыше 80 человек были ранены.

В минувшее воскресенье в городе прошла крупнейшая в истории массовая акция протеста, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек (население Гонконга - 7,5 млн). Полиция называет более скромную цифру в 338 тыс. участников на пике шествия. Оно носило мирный характер и обошлось без эксцессов.