Правительство Японии извинилось перед Южной Кореей

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Японии принесло извинения Южной Корее за использование кореянок в борделях японской армии во время войны и согласилось внести в фонд материальной помощи 100 млн. иен (около 800 тыс. долларов). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает из Сеула информационное агентство Рёнхап по итогам переговоров глав МИД двух стран.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида прилетел ранее в понедельник в Сеул и провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Юн Бён Се.

Агентство приводит слова министра Кисиды о том, что Япония "осознает свою ответственность" в вопросе так называемых "женщин для утешения".

По данным южнокорейских властей, около 200 тыс. женщин, главным образом кореянок, по принуждению стали "женщинами для утешения" японских солдат. Если в 2007 году оставалось в живых 120 из этих женщин, то в настоящее время — только 47, их средний возраст составляет 90 лет.

Токио и Сеул провели более десятка раундов переговоров на эту тему, но до сих пор они были безрезультатными. На встрече в Сеуле 2 ноября премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе условились активизировать поиск путей урегулирования ситуации.