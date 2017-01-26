Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о запуске Brexit

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании внесло на рассмотрение парламента законопроект о введении в действие процедуры Brexit, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Обсуждение законопроекта о процедуре Brexit начнется в британском парламенте 31 января.

Весь процесс рассмотрения и финального голосования по данному вопросу, как ожидается, должен завершиться 8 февраля.

Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что правительству требуется согласие парламента для запуска процедуры выхода страны из ЕС.