Правительство Великобритании отказало в повторном референдуме по Brexit

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании ответило отказом на петицию о повторном референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Как передает Report, об этом сообщается на сайте, где была подана сама петиция.

Уточняется, что несмотря на отказ в повторном референдуме петиция будет рассмотрена парламентом, так как набрала более 100 тыс. голосов.

Ранее сообщалось, что петицию с требованием проведения повторного голосования по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза подписали более 4 млн. человек.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%.