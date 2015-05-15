​Правительство Украины утвердило план укрепления границы с Россией

15 мая, 2015 02:01

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, рассчитанный на 2015-2018 год. Как передает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале. "Утвердить план мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и автономной Республики Крым", — говорится в документе. Как отмечается, МВД, Госпогранслужбе, минрегиона поручено обеспечить финансирование плана мероприятий.