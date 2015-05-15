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    ​Правительство Украины утвердило план укрепления границы с Россией

    Госпогранслужбе поручено обеспечить финансирование плана мероприятий

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, рассчитанный на 2015-2018 год.

    Как передает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

    "Утвердить план мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и автономной Республики Крым", — говорится в документе.

    Как отмечается, МВД, Госпогранслужбе, минрегиона поручено обеспечить финансирование плана мероприятий.

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