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    ​Правительство Туниса ушло в отставку

    Соответствующее прошение главы кабинета министров одобрил президент страны Бежи Каид эс-Себси

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Действующее правительство Туниса ушло в отставку.

    Как передает Report, соответствующее прошение главы кабинета министров одобрил президент страны Бежи Каид эс-Себси.

    Глава государства поблагодарил премьер-министра и его команду за проделанную работу и попросил исполнять свои обязанности до создания нового правительства.

    Правительство Мехди Джомаа исполняло свои обязанности с 29 января 2014 года. Его состав стал следствием компромисса между основными политическими силами, пытавшимися найти выход из затянувшегося политического кризиса.

    Напомним, в конце октября 2014 года в Тунисе на парламентских выборах победила светская партия "Нидаа Тунис".

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