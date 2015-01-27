Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Действующее правительство Туниса ушло в отставку.

Как передает Report, соответствующее прошение главы кабинета министров одобрил президент страны Бежи Каид эс-Себси.

Глава государства поблагодарил премьер-министра и его команду за проделанную работу и попросил исполнять свои обязанности до создания нового правительства.

Правительство Мехди Джомаа исполняло свои обязанности с 29 января 2014 года. Его состав стал следствием компромисса между основными политическими силами, пытавшимися найти выход из затянувшегося политического кризиса.

Напомним, в конце октября 2014 года в Тунисе на парламентских выборах победила светская партия "Нидаа Тунис".