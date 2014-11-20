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    Правительство РФ: в 2015 году Россия примет 126 тысяч мигрантов

    Правительство России установило квоту на временное проживание в стране мигрантам

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Правительство РФ установило квоту в 126 тысяч разрешений на временное проживание в стране мигрантам на 2015 год. Как сообщает Report, соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров России.

    "Установить на 2015 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 126055 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению", — говорится в тексте документа.
    Больше всего разрешений получили Центральный федеральный округ — 38,1 тысячи, Приволжский — 23,7 тысячи разрешений и Сибирский — 20 тысяч.
    Размер квоты учитывался на основе поступивших предложений от региональных органов исполнительной власти, которые были подготовлены с учётом миграционной ситуации и экономического положения. В прошлом году кабинет министров утверждал квоту на 2014 год в 95,8 тысяч разрешений.

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