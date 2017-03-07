Правительство Малайзии ввело ответный запрет на выезд граждан Северной Кореи из страны

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди ввел запрет на выезд граждан Северной Кореи из страны в качестве ответной меры на действия КНДР, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ранее КНДР ввела временный запрет на выезд малазийцев с территории страны в целях обеспечения безопасности северокорейских граждан и дипломатов, находящихся на территории Малайзии в связи с убийством сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама.

Власти Малайзии в отношении КНДР с 6 марта отменили безвизовый режим с КНДР и потребовали от посла Северной Кореи покинуть страну. Кроме того, Малайзия депортировала гражданина КНДР Ри Чон Чхоля, подозреваемого в участии в убийстве Ким Чон Нама, сводного брата лидера КНДР.

Ким Чон Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура его отравили нервно-паралитическим веществом VX. Власти Южной Кореи и Малайзии полагают, что в убийстве участвовали агенты Северной Кореи. Полиция Малайзии выявила восемь граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству, и еще несколько граждан других стран, двум из которых уже предъявлены обвинения.