Правительство Мьянмы не разрешило ООН доставить гуманитарную помощь мусульманам

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Мьянмы не разрешило оказать гуманитарную помощь мусульманам в Аракане.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом на ежедневной пресс-конференции сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН попросило разрешения у правительства Мьянмы для доставки гуманитарной помощи населению Аракана: "Правительство не удовлетворило просьбу ООН. В регионе Мьянмы, где происходят событии, 300 тыс. человек серьезно нуждаются в провианте, 170 тыс. – медицинской помощи, 55 тыс. беременных женщин – в дополнительном питании".

По словам представителя ООН, из-за отсутствия разрешения они не могут ни войти в этот регион, ни подтвердить информацию о происходящем там.

С. Дюжаррик подчеркнул, что с 25 августа по сей день 415 тыс. беженцев из Мьянмы укрылись в Бангладеш.