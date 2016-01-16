 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство Кыргызстана одобрило проект договора о делимитации части линии госграницы с Таджикистаном

    Общая протяженность границы между двумя государствами составляет более 900 км

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Правительство Кыргызстана одобрило проект договора о делимитации части линии госграницы с Таджикистаном общей протяженностью около 520 км.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

    Согласно информации, за начальную точку описания государственной границы между Киргизией и Таджикистаном принята точка стыка государственных границ Кыргызстана, Китайской Народной Республики и Таджикистана.

    Проект договора о госгранице кыргызским правительством одобрен с учетом предложений министра иностранных дел страны и позиций заинтересованных государственных органов.

    Общая протяженность границы между двумя государствами составляет более 900 км.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi