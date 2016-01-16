Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Правительство Кыргызстана одобрило проект договора о делимитации части линии госграницы с Таджикистаном общей протяженностью около 520 км.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Согласно информации, за начальную точку описания государственной границы между Киргизией и Таджикистаном принята точка стыка государственных границ Кыргызстана, Китайской Народной Республики и Таджикистана.

Проект договора о госгранице кыргызским правительством одобрен с учетом предложений министра иностранных дел страны и позиций заинтересованных государственных органов.

Общая протяженность границы между двумя государствами составляет более 900 км.