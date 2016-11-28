Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Кувейта подало в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял в понедельник главу правительства страны, который вручил ему прошение об отставке Кабинета министров.

Кабинет шейха Джабера аль-Мухаммеда аль-Хамада ас-Сабаха находился у власти с августа 2013 года. Правительство ушло в отставку после выборов в Национальное собрание (парламент) Кувейта, которые состоялись в субботу. По их итогам представители оппозиции получили почти треть мест в законодательном органе власти.

По конституции, меджлис созывается эмиром и может им распускаться на короткое время для нового созыва. Меджлис состоит из 50 депутатов всеобщим прямым и тайным голосованием по одномандатным округам. Политические партии не разрешены, но кандидаты могут объединяться в блоки. Статья 82 Конституции Кувейта предусматривает, что депутат должен быть кувейтцем по рождению не моложе 30 лет.