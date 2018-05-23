Правительство Канады потратило на рекламу в социальных сетях более $24 млн

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Правительство Канады потратило на рекламные кампании в социальных сетях Facebook и Instagram более $24 млн.

Как передает Report со ссылкой на издание The Globe and Mail, указанная сумма была израсходована в период с января 2016 года по март 2018 года.

При этом отмечается, что канадская корпорация, предоставляющая туристические услуги, Destination Canada, потратила наибольшее количество бюджетных средств — около $9,2 млн.

Как сообщает издание, в период с 2016 года по 2017 год расходы правительственных ведомств на публикации в социальных сетях впервые превысили расходы на телерекламу.

Например, в 2017 году из 54,7% всех трат на рекламу 23,3% составили расходы на посты в соцсетях.