Правительство Испании заявило о приостановлении автономии Каталонии

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Правительство Испании заявило о начале процедуры для применения 155-ой статьи Конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении правительства Испании.

Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.

Напомним, что официальный Мадрид предоставил руководству автономии срок до 12:00 по бакинскому времени 19 октября, чтобы ответить на запрос, была ли провозглашена независимость.

Сегодня каталонский лидер Карлес Пучдемон заявил, что парламент региона может проголосовать по вопросу официального провозглашения независимости от Испании, если центральное правительство не проведет переговоры с автономией. "Если правительство продолжит препятствовать диалогу и оказывать давление, каталонский парламент может, если сочтет это уместным, проголосовать об официальном объявлении независимости", - говорится в письме Пучдемона премьер-министру Испании Мариано Рахою.