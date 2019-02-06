Правительство и вооруженные группировки ЦАР подписали мирное соглашение

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Центральноафриканской Республики Туадера Фостен-Арканж и представители вооруженных группировок поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.

Как передает Report, этом сообщил РИА Новости комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

"Все завершено. Мы подписали его (соглашение) в Банги", - заявил Шерги.

Вместе с тем Шерги поблагодарил Россию за ее роль в переговорах между представителями правительства ЦАР и вооруженными группировками. По его словам, "необходимо отдать должное России" за роль, которую она сыграла в мирных переговорах по ЦАР в Хартуме.