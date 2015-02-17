Правительство Греции выдвинуло кандидатуру экс-министра внутренних дел на пост президента

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Греческое правительство выдвинуло кандидатуру бывшего министра внутренних дел Прокописа Павлопулоса на пост президента Греции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас на заседании парламентской группы возглавляемой им партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА).

Предложив кандидатуру Павлопулоса, опытного политика из стана ныне главной оппозиционной партии "Новая демократия", занимавшего пост министра внутренних дел, государственной администрации и децентрализации в 2004-2009 годах, премьер заявил, что "необходимо самое широкое согласие в обществе для преодоления любых трудностей". "Мы переживаем рождение новой эпохи. Сейчас более чем когда-либо необходимо единство нашего народа, а также согласие на политическом и государственном уровне", - сказал Ципрас.