 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство Дагестана отправлено в отставку

    Правительству поручено «продолжить выполнение своих функций до сформирования нового» состава

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, передает Report.

    «Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», — говорится в тексте указа.

    Правительству поручено «продолжить выполнение своих функций до сформирования нового» состава, указ вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.

    Ранее сообщалось, что в ходе обысков у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi