Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Буркина-Фасо Рок Каборе в пятницу принял отставку правительства.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства.
"Президент Буркина-Фасо Рок Каборе в пятницу после полудня принял отставку членов правительства Поля Кабы Тиебы III прежде чем поручить им назначить временное (правительство - ред.) до формирования нового правительства", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, правительство Тиебы было сформировано 31 января 2018 года.
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