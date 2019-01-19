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    Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Буркина-Фасо Рок Каборе в пятницу принял отставку правительства.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства.

    "Президент Буркина-Фасо Рок Каборе в пятницу после полудня принял отставку членов правительства Поля Кабы Тиебы III прежде чем поручить им назначить временное (правительство - ред.) до формирования нового правительства", - говорится в заявлении.

    Согласно заявлению, правительство Тиебы было сформировано 31 января 2018 года.

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