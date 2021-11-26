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Правила путешествий в Европу меняются, потребуется 3-я доза

Правила путешествий в Европу меняются, потребуется 3-я доза В ЕС пересматривают сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19, предъявляемых во время поездок в пределах Евросоюза и пребывания из третьих стран.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 04:43
Правила путешествий в Европу меняются, потребуется 3-я доза

В ЕС пересматривают сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19, предъявляемых во время поездок в пределах Евросоюза и пребывания из третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил еврокомиссар Дидье Рейндерс на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ЕС намерен ограничить срок действия ковид-сертификата 9-ю месяцами.

Срок будет рассчитываться от получения второй дозы и предполагает 3-ю дополнительную (бустерную) дозу вакцины, сказал еврокомиссар.

Рейндерс отметил, что сертификат не будет иметь силу в случае отсутствия третьей дозы вакцины.

Решение принято в свете серьезного увеличения роста случаев коронавируса в Европе, наблюдающегося в последнее время, а также на основе научных данных.

С 1 марта 2022 года в страны ЕС можно будет путешествовать с цифровым сертификатом или другими документами, признанными в Евросоюзе, подтверждающими полную вакцинацию или выздоровление от коронавируса, а также введение 3-й дозы вакцины до истечения 9 месяцев.

Эти правила также будут применяться к возрастной группе в возрасте от 6 до 17 лет.

Кроме того, на всех рейсах потребуется отрицательный результат ПЦР-теста.

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Версия на азербайджанском языке Avropaya səyahət qaydaları dəyişir, 3-cü doza tələb olunacaq

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