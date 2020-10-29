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Права на могилу Зорге получило Посольство России в Японии

Права на могилу Зорге получило Посольство России в Японии Посольство России в Японии после смерти родственников гражданской жены советского разведчика Рихарда Зорге получило права на его могилу на токийском кладбище Тама.
Другие страны
29 октября 2020 г. 08:39
Права на могилу Зорге получило Посольство России в Японии

Посольство России в Японии после смерти родственников гражданской жены советского разведчика Рихарда Зорге получило права на его могилу на токийском кладбище Тама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг военный атташе российского диппредставительства Сергей Шашков на церемонии, посвященной 125-летию со дня рождения Зорге.

"Зорге был казнен в тюрьме Сугамо и похоронен в братской могиле. В 1949 году гражданская жена Зорге Ханако Исии добилась разрешения на эксгумацию, она опознала останки и перезахоронила их на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги", - отметил он.

"Сама Ханако Исии умерла в 2000 году, до самой смерти она ухаживала за могилой. После смерти права на могилу перешли к ее племяннице, которая в позапрошлом году, к сожалению, также умерла. В этом году после определенных юридических процедур наследники Ханако Исии оформили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии. Поэтому теперь мы несем за нее полную ответственность", - добавил военный атташе.

Напомним, что плита на могиле Зорге выполнена из черного гранита. С обеих сторон от нее установлены два камня. На одном перечислены имена и годы жизни соратников разведчика. Надпись на другом гласит: "Здесь покоятся борцы за мир на земле, которые отдали свои жизни в борьбе с войной".

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