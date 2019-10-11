Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша известных российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Как передает Report, об этом пишет издание Politico. Факт розыгрыша уже подтвердили в офисе сенатора США.

Сообщается, что в августе один из пранкеров в телефонном разговоре с Грэмом выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.

Отмечается, что «Лексус» поделился с представителями политика аудиозаписями разговора.

Из нее следует, что Грэм симпатизирует Турции в связи с «курдской проблемой». Кроме того, сенатор в разговоре с пранкером назвал курдов «угрозой».