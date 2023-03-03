Прайс о встрече Блинкена с Лавровым: Это был короткий контакт

"С нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча или продолжительный разговор между ними двумя".

"С нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча или продолжительный разговор между ними двумя".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Отметим, что встреча Блинкена с российским коллегой Лавровым в рамках прошедшего в Нью-Дели саммита G20 вызвала дискуссии в Вашингтоне.

Он также добавил, что в настоящий момент не планируется новых контактов с Россией.

"Конечно, мы всегда открыты к диалогу, мы верим в диалог, дипломатию, особенно во времена напряженности, при нынешнем состоянии отношений между нашими странами. Есть глубоко важные для США вопросы, а также глубоко важные для остального мира. Но соглашений или консенсуса по итогам этого краткого контакта касательно каких-либо последующих обсуждений не было", - отметил Прайс.