О нас

Прага увеличила поставки вооружения Украине

Прага увеличила поставки вооружения Украине Чехия с начала этого года увеличила поставки вооружений в Украину на фоне продолжающейся против нее полномасштабной военной агрессии России
Другие страны
27 июня 2023 г. 20:54
Прага увеличила поставки вооружения Украине

Чехия с начала этого года увеличила поставки вооружений в Украину на фоне продолжающейся против нее полномасштабной военной агрессии России

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, об этом заявил глава чешского правительства Петр Фиала.

"В целом в период с января по май Украине были переданы 24 модернизированных танка Т72, 76 БМП-амфибий, 645 противотанковых ракет и 57,3 тыс. снарядов для САУ "Гвоздика", которая выпускалась по советской лицензии, и САУ "Дана" чехословацкого производства", - сообщает агентство.

Кроме того, из Чехии в Украину поступили около сотни танков Т72В, модернизированных в сотрудничестве с ЕС и Нидерландами, в частности на них были улучшены оптика, моторы и бронезащита. Чехия также поставила Украине 16 систем ПВО "Куб", в дополнение к шести, поставленным в прошлом году.

Правительство Чехии не раскрывает данных о финансовой составляющей этих поставок, отмечает EFE.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiya Ukraynaya silah tədarükünü artırıb

Самое важное

Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
25 июня 2023 г. 13:59
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
25 июня 2023 г. 13:54
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
25 июня 2023 г. 09:25
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
24 июня 2023 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi