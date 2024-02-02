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Прага требует от Брюсселя закупать снаряды для Украины в Южной Корее, ЮАР и Турции

Прага требует от Брюсселя закупать снаряды для Украины в Южной Корее, ЮАР и Турции Чехия, недовольная провалом обещаний ЕС поставить Украине 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для них по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению Брюсс
Другие страны
2 февраля 2024 г. 23:39
Прага требует от Брюсселя закупать снаряды для Украины в Южной Корее, ЮАР и Турции

Чехия, недовольная провалом обещаний ЕС поставить Украине 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для них по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению Брюсселя использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

"Фрустрированная недостатком снарядов Прага подталкивает страны ЕС к финансированию закупок порядка 450 тыс. снарядов, которые могут быть доступны за пределами Европейского сообщества, сообщили четыре дипломата и одно лицо, знакомые с досье, - утверждается в статье издания. - Чехи предложили, чтобы ЕС обратился к военным производителям Южной Кореи, Турции и ЮАР".

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