Прага поднимет вопрос о запрете на выдачу виз в ЕС россиянам

Глава МИД председательствующей в настоящее время в Евросоюзе Чехии Ян Липавский собирается поднять на встрече глав МИД ЕС 31 августа вопрос о запрете на выдачу виз гражданам России.

Глава МИД председательствующей в настоящее время в Евросоюзе Чехии Ян Липавский собирается поднять на встрече глав МИД ЕС 31 августа вопрос о запрете на выдачу виз гражданам России.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Politico.

«Мы пытаемся объяснить нашим партнерам, что такой подход оправдан и эффективен», — сказал министр, добавляя, что такой шаг «дает очень четкий и прямой сигнал российскому обществу» о том, что «такая воинственная политика имеет последствия».

Кроме того, Липавский полагает, что запрет на выдачу виз россиянам позволит «уменьшить влияние российских спецслужб в ЕС».