​Премьер-министр Италии: Нельзя победить ИГ, помогая Асаду

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Для победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) не достаточно только оказывать поддержку войскам президента Сирии Башара Асада".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью, опубликованном сегодня в газете Repubblica.

"Сомневаюсь в простых рецептах от "наблюдателя", поэтому не думаю, что ИГ можно победить, лишь помогая Асаду", - сказал премьер, комментируя заявление бывшего премьер-министра Италии и экс-председателя Еврокомиссии Романо Проди, который ранее призвал оказать поддержку правительственным войскам САР, проводящим наземную операцию против ИГ.

"Необходим масштабный всеобъемлющий проект на долгосрочную перспективу коалиции, которая не будет ограничиваться нанесением авиаударов. Ни один из европейских лидеров сознательно не отдаст ситуацию в Сирии на откуп России или российско-иранскому тандему. Но мы должны признаться сами себе, что проблема выходит далеко за пределы Сирии", - сказал Ренци, напомнив о других горячих точках, таких, как Афганистан и Ливия.