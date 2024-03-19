Позиция Шольца по ракетам Taurus для Киева привела к росту рейтинга его партии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и "Альтернатива для Германии" (АдГ) выросли в рейтинге поддержки среди населения страны.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и "Альтернатива для Германии" (АдГ) выросли в рейтинге поддержки среди населения страны.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом написала газета Bild.

По ее сведениям, возможной причиной этому может быть позиция блока о невозможности отправки в Украину крылатых ракет Taurus.

Согласно проводившемуся с 15 по 18 марта опросу института Insa, рейтинг СДПГ возрос на 1,5 п.п. и теперь составляет 16% ― левоцентристская партия Шольца находится на третьем месте по популярности в стране. Тем временем рейтинг АдГ увеличился на 1 п.п. — до 19%, что делает ультраправую партию второй по популярности среди граждан ФРГ.

На фоне возросшей поддержки СДПГ и АдГ рейтинг ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), самого популярного политического блока Германии, лишился 1,5 п.п. одобрения немцев и составил 29,5%.

Таким образом, рейтинг союза оказался ниже 30% впервые за несколько месяцев.