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Позиция Байдена по израильско-палестинскому конфликту привела к недовольствам в Госдепе

Позиция Байдена по израильско-палестинскому конфликту привела к недовольствам в Госдепе Позиция президента США Джозефа Байдена по израильско-палестинскому конфликту вызывает напряженность в Госдепартаменте.
Другие страны
20 октября 2023 г. 19:50
Позиция Байдена по израильско-палестинскому конфликту привела к недовольствам в Госдепе

Позиция президента США Джозефа Байдена по израильско-палестинскому конфликту вызвала недовольства у сотрудников Госдепартамента.

Как передает Report, об этом официальные лица Госдепа сообщили изданию HuffPost.

Сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен и его высокопоставленные советники закрывают глаза на ситуацию.

Некоторые сотрудники считают, что, поскольку Блинкен и его команда сосредоточены на поддержке действий Израиля в Газе, они, похоже, не прислушиваются к рекомендациям экспертов ведомства.

Один из чиновников отметил, что недовольство среди сотрудников Госдепартамента с каждым днем растет.

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Версия на английском языке 'Mutiny brewing' inside US State Department over Biden's approach to Israel-Palestine conflict
Версия на азербайджанском языке İsrail-Fələstin münaqişəsi ABŞ-də hökumətdaxili gərginliyi artırır

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