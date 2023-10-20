Позиция Байдена по израильско-палестинскому конфликту привела к недовольствам в Госдепе

Позиция президента США Джозефа Байдена по израильско-палестинскому конфликту вызывает напряженность в Госдепартаменте.

Позиция президента США Джозефа Байдена по израильско-палестинскому конфликту вызвала недовольства у сотрудников Госдепартамента.

Как передает Report, об этом официальные лица Госдепа сообщили изданию HuffPost.

Сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен и его высокопоставленные советники закрывают глаза на ситуацию.

Некоторые сотрудники считают, что, поскольку Блинкен и его команда сосредоточены на поддержке действий Израиля в Газе, они, похоже, не прислушиваются к рекомендациям экспертов ведомства.

Один из чиновников отметил, что недовольство среди сотрудников Госдепартамента с каждым днем растет.