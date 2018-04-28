Позиции ХАМАС атакованы ВВС Израиля

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/. Военная авиация Израиля нанесла удар по шести военно-морским целям ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии, передает Report со ссылкой на RT.

«Наши силы атаковали шесть террористических целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС в секторе Газа. Нападение было совершено в ответ на теракты и широкомасштабную попытку проникновения на израильскую территорию», — говорится в собщении.

СМИ сообщали, что армия Израиля атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военного патруля на границе с сектором Газа.