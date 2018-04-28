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    Позиции ХАМАС атакованы ВВС Израиля

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/. Военная авиация Израиля нанесла удар по шести военно-морским целям ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии,  передает Report со ссылкой на RT. 

    «Наши силы атаковали шесть террористических целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС в секторе Газа. Нападение было совершено в ответ на теракты и широкомасштабную попытку проникновения на израильскую территорию», — говорится в собщении. 

    СМИ сообщали, что армия Израиля атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военного патруля на границе с сектором Газа.

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