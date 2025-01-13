Пожары в Калифорнии затронули территорию площадью больше Парижа

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес, Калифорния, затронули территорию, превышающую площадь Парижа.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес, Калифорния, затронули территорию, превышающую площадь Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.

Согласно данным департамента, пожары затронули территорию в 16,3 тыс. га, что соответствует 163 кв. км. В статистике ведомства учитываются возгорания, которые охватили не менее 4 га территории, то есть в общий подсчет включаются как крупные пожары, вызвавшие серьезные разрушения, так и небольшие, затронувшие лишь растительность и быстро ликвидированные или потухшие.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, площадь Парижа составляет 105,4 кв. км. Таким образом, лесными пожарами в Калифорнии оказалась затронута территория, превышающая площадь столицы Франции. При этом так называемая метрополия Большой Париж - столица вместе с окрестными пригородами - занимает более 750 кв. км.

Статистика департамента охватывает все пожары с начала года, в том числе крупнейшие пожары в округе Лос-Анджелес, бушующие с 7 января. Два крупнейшие из них - "Палисейдс" и "Итон" - охватили территорию в 152 кв. км. Общая площадь округа Лос-Анджелес составляет более 10,5 тыс. кв. км., свидетельствуют данные с официального сайта территориального образования.