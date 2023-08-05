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Пожары в Греции стали самыми сильными за последние 13 лет

Пожары в Греции стали самыми сильными за последние 13 лет Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за последние 13 лет.
Другие страны
5 августа 2023 г. 12:21
Пожары в Греции стали самыми сильными за последние 13 лет

Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за последние 13 лет.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в докладе оперативного подразделения Beyond Института астрономии, астрофизики, космических приложений и дистанционного зондирования Национальной обсерватории Афин.

По данным института, в результате пожаров сгорело более 50 тысяч га леса.

«Пожары причинили значительно больший ущерб, чем любой в соответствующий период за последние 13 лет. Площади, выжженные в июле 2023 года, в три раза больше, чем в том же месяце 2022 года, и в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года», — говорится в докладе.

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