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Пожары в Боливии уничтожили более 10 млн га растительности

Пожары в Боливии уничтожили более 10 млн га растительности Пожары в Боливии затронули территорию площадью более 10 млн га.
Другие страны
8 октября 2024 г. 08:09
Пожары в Боливии уничтожили более 10 млн га растительности

Пожары в Боливии затронули территорию площадью более 10 млн га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила неправительственная организация Fundación Tierra.

"Пожары уничтожили более 10,1 млн га, превысив все рекорды последних лет. Из общей площади 5,8 млн га (58%) приходится на леса", - говорится в сообщении.

Сильнее всего от пожаров пострадали департаменты Бени и Санта-Крус. Как считают специалисты, площадь территорий, пострадавших от пожаров, будет расти, поскольку остаются активными несколько очагов возгорания, и сухая погода продержится еще несколько недель.

Из-за дыма от пожаров 7 октября на несколько часов была нарушена работа крупнейшего аэропорта Боливии, расположенного в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

На прошлой неделе власти страны объявили из-за пожаров режим национального бедствия. Ранее в латиноамериканском государстве ввели режим чрезвычайной ситуации.

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