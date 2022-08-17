Пожары продолжают уничтожать десятки тысяч гектаров леса в Западной Европе

Крупный лесной пожар продолжает опустошать находящийся в горах на востоке Португалии природный парк Серра-да-Эштрела, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крупный лесной пожар продолжает опустошать находящийся в горах на востоке Португалии природный парк Серра-да-Эштрела, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, только на прошлой неделе огонь уничтожил 10 тыс. гектаров его площади. В понедельник парк разгорелся вновь с новой силой. С огнем борются более 1100 пожарных. Им помогает авиация. Дым от пожара уже застилает небо над Мадридом, столицей соседней Испании, расположенной за более чем 350 км от места горения.

В самой Испании лесные пожары бушуют в нескольких местах. Особую опасность представляют два крупных пожара в регионе Валенсии, которые привели к эвакуации жителей 13 населенных пунктов, к перекрытию автомагистралей и железных дорог. В районе Валь-де-Эбо в провинции Аликанте огонь уничтожил 10 тысяч га леса. А в масштабах всей Испании сгорело 250 тыс. гектаров. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Далее к северу, в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, огонь уничтожил 7 тысяч га хвойных лесов. На помощь французским пожарным приехали сотни коллег из других стран Евросоюза.