Пожары на юге Франции привели к эвакуации 400 человек

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Не менее 400 человек эвакуированы на юге Франции из-за природного пожара площадью около 500 га, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался во второй половине дня в среду в 40 км к западу от города Монпелье. После этого местные власти приняли решение превентивно эвакуировать около 400 человек из кемпинга и жилых домов, расположенных в непосредственный близости к очагу возгорания.

На борьбу с огнем было направлено около 300 сотрудников пожарных служб, в тушении были задействованы шесть вертолетов и несколько пожарных самолетов. К 20:45 распространение огня удалось "фиксировать".

О жертвах или пострадавших не сообщается.