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    Пожары на юге Франции привели к эвакуации 400 человек

    Не менее 400 человек эвакуированы на юге Франции из-за природного пожара площадью около 500 га

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Не менее 400 человек эвакуированы на юге Франции из-за природного пожара площадью около 500 га, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пожар начался во второй половине дня в среду в 40 км к западу от города Монпелье. После этого местные власти приняли решение превентивно эвакуировать около 400 человек из кемпинга и жилых домов, расположенных в непосредственный близости к очагу возгорания.

    На борьбу с огнем было направлено около 300 сотрудников пожарных служб, в тушении были задействованы шесть вертолетов и несколько пожарных самолетов. К 20:45 распространение огня удалось "фиксировать".

    О жертвах или пострадавших не сообщается.

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