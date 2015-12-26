Пожары на юге Австралии уничтожили больше 50 домов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сильные природные пожары парализовали жизнь нескольких австралийских туристических городков, расположенных у побережья океана в 120-150 км к юго-западу от Мельбурна, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как в субботу сообщил глава управления чрезвычайными ситуациями штата Виктория Крейг Лэпсли, в пятницу вечером и минувшей ночью огонь уничтожил свыше 50 небольших домов в населенных пунктах к западу от города Лорн. Более точными данными власти пока не располагают, поскольку пожарные продолжают вести борьбу с огнем.

Сообщений о пострадавших и жертвах пока не поступало - туристы были заранее уведомлены о надвигающихся пожарах, и большинство людей своевременно покинули опасные районы.

В субботу утром в районе пожаров прошел небольшой дождь, что облегчило работу пожарных. В Австралии сейчас разгар лета, и многие люди по традиции отправились на рождественские каникулы в курортные города, расположенные на берегу океана. Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся на юге страны, стала причиной возникновения многочисленных природных пожаров в штате Виктория и на острове Тасмания.