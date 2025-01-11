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Пожарные начали брать под контроль распространение двух мощных пожаров к западу и к востоку от Лос-Анджелеса

Пожарные начали брать под контроль распространение двух мощных пожаров к западу и к востоку от Лос-Анджелеса Пожарные добились первых успехов в сдерживании двух крупных пожаров, пылающих западнее и восточнее Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния.
Другие страны
11 января 2025 г. 11:17
Пожарные начали брать под контроль распространение двух мощных пожаров к западу и к востоку от Лос-Анджелеса

Пожарные добились первых успехов в сдерживании двух крупных пожаров, пылающих западнее и восточнее Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ.

Экстренные службы заявили, что им удалось частично взять под контроль распространение огня в районе Пасифик-Палисейдс к западу от города и в районе Алтадина на востоке после нескольких дней неконтролируемого процесса горения, несмотря на усилия сотен пожарных. Однако от пожаров успели выгореть 137 кв. км территории.

Национальная метеорологическая служба сообщала, что погода на выходные улучшится: скорость ветра должна упасть с прежних максимальных 128 км/ч до 80 - 56 км/ч, что облегчит действия пожарной авиации.

По подсчетам компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, пожары нанесли ущерб и экономические потери США на сумму $135 млрд - $150 млрд.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с лесными пожарами. Он пообещал, что федеральное правительство полностью компенсирует все потери в течение шести месяцев. В пятницу он также пообещал губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому и мэру Лос-Анджелеса Карен Басс помощь в борьбе с пожарами и восстановительными работами.

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