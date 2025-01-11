Пожарные начали брать под контроль распространение двух мощных пожаров к западу и к востоку от Лос-Анджелеса

Пожарные начали брать под контроль распространение двух мощных пожаров к западу и к востоку от Лос-Анджелеса

Пожарные добились первых успехов в сдерживании двух крупных пожаров, пылающих западнее и восточнее Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния.

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