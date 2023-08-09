О нас

Возросло число жертв при пожаре в центре для инвалидов во Франции

Возросло число жертв при пожаре в центре для инвалидов во Франции Пожарные обнаружили тела еще двоих человек, погибших при пожаре в центре для людей с ограниченными возможностями в коммуне Винценхайм на востоке Франции, общее число жертв достигло 11.
Другие страны
9 августа 2023 г. 19:06
Возросло число жертв при пожаре в центре для инвалидов во Франции

Пожарные обнаружили тела еще двоих человек, погибших при пожаре в центре для людей с ограниченными возможностями в коммуне Винценхайм на востоке Франции, общее число жертв достигло 11.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, после возгорания из здания центра были эвакуированы 17 человек. Еще 11 были признаны пропавшими без вести, "все они найдены мертвыми", сообщает радиостанция со ссылкой на данные прокуратуры.

Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в среду утром, примерно в 6:30 по местному времени. По состоянию на 9:30. Дом, в котором произошло возгорание, расположен рядом с лечебно-образовательным терапевтическим институтом "Ла-Форж". Одноименная ассоциация арендовала его для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. По данным префектуры, для тушения огня были задействованы около 80 пожарных и спасателей.

Причины пожара выясняются. На место инцидента прибыла премьер Франции Элизабет Борн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada əlillər mərkəzindəki yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

Экслюзивные новости

Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi