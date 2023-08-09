Возросло число жертв при пожаре в центре для инвалидов во Франции

Пожарные обнаружили тела еще двоих человек, погибших при пожаре в центре для людей с ограниченными возможностями в коммуне Винценхайм на востоке Франции, общее число жертв достигло 11.

Пожарные обнаружили тела еще двоих человек, погибших при пожаре в центре для людей с ограниченными возможностями в коммуне Винценхайм на востоке Франции, общее число жертв достигло 11.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, после возгорания из здания центра были эвакуированы 17 человек. Еще 11 были признаны пропавшими без вести, "все они найдены мертвыми", сообщает радиостанция со ссылкой на данные прокуратуры.

Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в среду утром, примерно в 6:30 по местному времени. По состоянию на 9:30. Дом, в котором произошло возгорание, расположен рядом с лечебно-образовательным терапевтическим институтом "Ла-Форж". Одноименная ассоциация арендовала его для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. По данным префектуры, для тушения огня были задействованы около 80 пожарных и спасателей.

Причины пожара выясняются. На место инцидента прибыла премьер Франции Элизабет Борн.