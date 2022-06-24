Пожар в жилом доме в Буэнос-Айресе, погибли пять человек

Пять человек погибли и еще более 30 были госпитализированы в четверг в результате пожара в жилом доме в центре столицы Аргентины.

Пять человек погибли и еще более 30 были госпитализированы в четверг в результате пожара в жилом доме в центре столицы Аргентины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти.

"В общей сложности из этого здания в различные больницы города были доставлены 35 человек. К сожалению, погибли пять человек", - сказал он журналистам.

Среди погибших трое несовершеннолетних. Их мать также погибла, отец находится в больнице в критическом состоянии.

Соболезнования в связи со случившимся выразили правительство Аргентины, мэр столицы Орасио Ларрета, посетивший место происшествия, а также Делегация еврейских ассоциаций Аргентины. Погибшие были членами известной в местной еврейской общине семьи.

Причины пожара, который начался в квартире погибших, пока не установлены.