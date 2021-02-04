Пожар в украинской больнице, есть погибшие

При пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека

При пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья (Украина) погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"3 февраля в 23:25 по местному времени в городе Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского облсовета на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар. В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадали", – сказано в сообщении ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям).

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями ГСЧС спасены 8 человек.